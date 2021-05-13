Устроили контрольную закупку. Жительница Владивостока попалась на продаже героина

Женщина снова пошла по наклонной. Фото: Иван ВИСЛОВ

42-летняя неоднократно судимая жительница Владивостока решила не вставать на путь исправления, а подзаработать привычным методом. О соблюдении закона, естественно, речи не шло. Дама организовала продажу героина в Ленинском районе, торгуя наркотиками прямо в подъезде многоэтажки.

Контрольная закупка смертоносного увеселительного порошка состоялась во время оперативно-розыскных мероприятий. В роли покупателей выступили полицейские, спокойно приобретя у женщины 0,11 граммов героиня прямо в подъезде.

По факту незаконного сбыта наркотических средств было возбуждено уголовное дело. Причастность женщины к преступлению удалось полностью доказать, ведь продавца взяли с поличным.

– Суд признал подсудимую виновной и приговорил к 5 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, – прокомментировала пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.

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