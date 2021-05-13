В Находке обнаружили труп молодого мужчины

Из-за убийства возбуждено уголовное дело. Фото: Олег ЗОЛОТО

В приморском городе Находка обнаружили тело 35-летнего мужчины. На теле были следы насильственной смерти. На место ЧП оперативно выехали представители силовых структур, сейчас специалисты ищут причастных к преступлению.

История развернулась 12 мая на улице 25 Октября. У убитого оказалась колото-резаная рана, от которой, судя по всему, и наступила смерть. Следственный комитет возбудил дело по статье: «Убийство».

– На месте происшествия проведен осмотр, изъяты записи с камер видеонаблюдения, допрашиваются свидетели, выясняются все обстоятельства произошедшего, а также проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на розыск лица, совершившего преступление. Расследование уголовного дела продолжается, – прокомментировала представитель следственного управления следственного комитета Приморья.

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