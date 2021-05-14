Нет, в тюрьму больше ни ногой. Житель Приморья, чтобы скрыть убийство, устроил пожар

Но следы преступления пожар не уничтожил. Фото: Артем КИЛЬКИН

Двенадцатого мая пожарные выезжали в село Углекаменск по тревожному сообщению – горел гараж. После того, как пламя было потушено, на месте ЧП нашли тело 35-летнего мужчины. На первый взгляд удалось лишь обнаружить термическое обгорание. Уже потом, при детальном осмотре, стало ясно – не все так просто. В области груди имелась колото-резанная рана. Смерть же приморца наступила в результате повреждения внутренних органов, а не пожара. Разумеется, все это дало основание для возбуждения уголовного дела по статье «Убийство».

- По подозрению в совершении преступления задержан ранее судимый за преступление против жизни 44-летний местный житель. Он признался, что во время распития спиртных напитков в гараже между ним и потерпевшим возникла ссора, в связи с тем, что последний оскорбил подозреваемого. Подозреваемый взял нож и нанес им удар в область грудной клетки оппонента. В тоже время другой присутствующий сделал попытку вырвать орудие убийства из рук фигуранта, завязалась борьба, во время которой подозреваемый порезал ножом лицо соперника, - рассказали в СУ СК России по Приморскому краю.

В ведомстве также отмечают, что злость от того, что ему снова придется сидеть в колонии, овладела им. Именно поэтому он поджег гараж и скрылся с места преступления, полагая, что уничтожил все улики.

Расследование уголовного дела продолжается. Сейчас решается вопрос о том, чтобы заключить подозреваемого под стражу.