Сгорели животные. Мощный пожар уничтожил дом и частные постройки

Огонь уничтожил частный жилой дом. Фото: принтскрин видео.

В селе Барано-Оренбургское Пограничного района Приморья случился серьезный пожар. На улице Победы загорелся частный дом и хозяйственные постройки. Пламя быстро распространилось по территории, охватив 250 квадратных метров. К счастью, обошлось без человеческих жертв, а вот домашнюю живность спасти не удалось.

Тревожный вызов с места ЧП поступил на пульт оперативного дежурного пожарной охраны 13 мая в 13:49. Спустя 9 минут по указанным координатам приехал первый пожарный расчет. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Приморскому краю, очаг возгорания удалось локализовать в 13:52, а полностью ликвидировать огонь в 16:15.

Как уверяют очевидцы, при тушении возникли некоторые проблемы. По словам местных жителей, в одной из пожарных машин был слабый напор воды, другая довольно долго дозаправлялась из близлежащего водоема. Всего на вызов привлекались 4 единицы техники и 16 человек личного состава. В результате происшествия люди не пострадали.

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