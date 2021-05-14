С планом жить легче

Олег Гуменюк не раз говорил о том, что готов выезжать во дворы и общаться с жителями. Фото: vlc.ru

За последние два месяца в администрацию города поступило примерно 1600 жалоб на плохую работу управляющих компаний. Это заваленные упавшими ветками и деревьями дворы, отсутствие уборки и ремонта в подъездах. И такие обращения не остаются без ответа. Глава Владивостока Олег Гуменюк лично выезжает по проблемным адресам, чтобы помочь горожанам наладить диалог с УК, если он не получается, или же привлечь нарушителей к ответственности.

На этой неделе глава города вместе с сотрудниками городских управлений, жилинспекции и и.о. районного прокурора побывал во дворах домов по ул. Олега Кошевого и Гульбиновича.

- Еженедельно бываю в нескольких дворах и понимаю, что проблемы везде схожие. Это отсутствие взаимопонимания с управляющими компаниями, длительное ожидание капитального ремонта, давно неремонтируемые придомовые дороги, - рассказал Олег Гуменюк. - Все эти проблемы стараемся решать поэтапно. Наладить диалог с УК помогают Государственная жилищная инспекция и прокуратура. Чтобы ускорить глобальный ремонт, обращаемся в Фонд капитального ремонта, так как именно они проводят масштабные работы. А облагородить придомовую территорию помогает программа по ремонту «1000 дворов».

Зачастую бывает так, что дома обслуживает одна и та же УК, но в одном ремонтных работ много, а в соседнем почти ничего. Тут многое зависит и от активности самих жителей. Так, жители дома № 29а по ул. Олега Кошевого хотят отремонтировать подъезды и кровлю. Управляющая компания готова это сделать, но нужно решение общедомового собрания. Жители договорились, что проведут его в ближайшее время.

Вызывают вопросы и межквартальные дороги, которые ведут к дому. Глава города дал поручение обследовать их и поставить в план ремонта на будущий год. Решен будет и вопрос с уличным освещением. Дополнительные уличные светильники установят на территории между соседними домами.

У жителей Гульбиновича есть вопросы к тротуарам и дорогам в округе. На что глава города ответил, что на этот год вблизи их домов запланирован масштабный ремонт ливневки. Это поможет сохранить асфальт на долгое время. Будет сделано и леерное ограждение вдоль тротуаров, так как многие из них идут с уклоном и жителям удобнее было бы держаться за поручни при спуске.

- Мы понимаем, что сделать все и сразу невозможно. Но когда есть четко намеченный план и понимание, в каком году и какой ремонт будет проведен, жить становится легче, - говорят жители.