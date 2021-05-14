Не дожил до Дня рождения несколько дней. Владивосток прощается с лидером байкерского клуба «Русские самураи»

В Приморье простятся с Well-ом. Фото: принтскрин видео.

Лидер байкерского клуба «Русские самураи» Валерий Володарский скончался за несколько дней до своего Дня рождения. Валерий, больше известный в мотосообществе как Well, умер после болезни. Прощание с ним состоится сегодня, 14 мая.

– Вечная память тебе брат. Ты будешь среди нас попутным ветром на дороге, – скорбят об уходе своего лидера в соцсетях «Русские самураи».

Валерия все знают, как доброго и позитивного человека, который всегда был готов прийти на помощь. Лидер байкерского клуба устраивал фестивали, пропагандировал безопасную езду и старался, чтобы в мотоособществе царили мир и согласие.

Почтить память байкера можно в 15:00 возле морга на Острякова, 4, а в 16:00 в крематории на Морском кладбище. Редакция «КП-Владивосток» выражает искренние соболезнования близким Валерия Володарского.