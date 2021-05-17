«Это же могилки детей, какими нужно быть нелюдями». Увиденное на кладбище повергло приморцев в шок

Ситуация на кладбище вызвала негодование местных жителей. Фото: Милана СОКОЛ

После затяжных праздничных выходных и родительского дня, который в этом году выпал на 11 мая, ситуация на некоторых кладбищах Приморья, возмутила местных жителей. Вместо предполагаемого порядка в то время, когда многие приходят помянуть усопших родственников, некоторые захоронения наоборот оказались завалены мусором.

– Была на Шевелевском кладбище и увиденное повергло в шок! Старые могилки маленьких детей были завалены мусором, ветками. Бессовестные люди собрали этот хлам с мест захоронений своих родственников и просто выбросили на чужие могилки! Да, эти могилки самые простые, ведь не у всех людей есть деньги сделать красивые памятники. Но там всегда лежат детские игрушки, цветы... Какими же нужно быть нелюдями, чтобы так себя вести по-свински! Обидно и жалко до слез…, – поделилась в сети жительница Артема.

Убираясь в местах захоронения, родственники скинули мусор и ветви на чужие могилы. Фото: www.instagram.com/artem.news.plus

Как оказалось, главный день поминовения прошел не совсем гладко не только в Артеме. Так, центральное кладбище в городе Партизанске попросту утонуло в мусорных кучах. Собранные посетителями мешки с отходами и венки, почему-то не вывезли. Драматичности ситуации прибавляют вороны и собаки, которые активно роются в мусоре, заставляя его снова разлетаться по округе.

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