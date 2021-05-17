«Второй остался поджидать у гаражей»: девушка рассказала о преследовании, предостерегая жительниц Владивостока

Двое подозрительных незнакомцев преследуют девушек в столице ДФО.

Жительница Владивостока в соцсетях анонимно рассказала, что вечером по пути от автобусной остановки до дома в районе 3-й Рабочей ее преследовали двое мужчин «с непонятными целями».

Девушка сообщает, что один шел спереди, а другой сзади, преследуя ее «начиная с пешеходного перехода». Как будто подельники специально разделились, чтобы отрезать потенциальной жертве пути к отступлению. Когда же жительница Владивостока, замедлилась, пытаясь избавиться от навязчивых «провожатых», они ушли вперед. И один из них, по ее словам, остался ждать ее между гаражами.

— Такая ситуация первый раз в жизни. Очень страшно, особенно когда некому встретить. Тут рядом школа, детский сад. Будьте внимательны, - написала девушка.

Чтобы не рисковать, ей пришлось вернуться на остановку и вызывать такси до дома.

Пост девушки на странице @revizor_vdk вызвал живой отклик у владивостокцев. Некоторые сообщили, что встречали этих двоих и на Первой речке. Одна из комментаторов отметила, что мужчины показались ей нетрезвыми.

Многие искренне благодарили за предупреждение: "Спасибо большое за такой пост, может он спасет чью-то жизнь".