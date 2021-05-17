«Малышам здоровья и мамочке»: в Приморье появились на свет три песца

Один из крошек-песцов. Фото: скриншот видео @lionspark.ru

Новости о пополнении пришли из уже известного многим парка «Белый лев» — совсем недавно там родились малыши-песцы. «Три миленьких комочка, и все мальчишки», — рассказывают сотрудники парка.

До сегодняшнего дня они росли вместе с мамой Наной в отдельном помещении, но сейчас она проходит терапию, потому что у нее проявились осложнения после родов. Назначенные препараты несовместимы с грудным вскармливанием, и теперь специалистам нужно будет кормить малышей из бутылочки.

— У нас большой опыт выкармливания детенышей, на руках специализированная смесь для щенков и все необходимые примочки. С Вашей поддержкой мы точно справимся! — успокаивают специалисты парка.

Ранее они уже подыскали приемную маму для дальневосточных лесных котят, которых биологическая выкармливать отказалась. Сейчас, как сообщают специалисты, вместе со своими братьями и сестрами от домашней кошки Маси – обычными рыжими котятами, малыши растут, крепнут и вообще прекрасно себя чувствуют.

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