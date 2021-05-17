Ездят без формы и страховок. Во Владивостоке наказали нерадивых водителей автобусов

Компании, сотрудники которых не соблюдают требования, оштрафовали. Фото: управление транспорта администрации Владивостока.

Специалисты управления транспорта администрации Владивостока совместно с ГИБДД и автодорожным надзором провели рейд на автобусных маршрутах. Итоги проверки перевозчиков оказались неутешительными. Водители общественного транспорта нарушают правила перевозки пассажиров.

Сразу девять штрафов выписали транспортным компаниям за отсутствие фирменной формы у водителей. В штрафниках оказались: «РАННЕР», «ВладАвто» и «ДВ-Автобизнес». Размер наказания зависит от суммы контрактов и составляют от 5000 до 10000 рублей.

Еще три штрафа получили водители у которых не было ОСАГО, уведомления о нарушении направлены компаниям «ДВ-Автобизнес» и «ВладАвто». Сумма штрафа составляет 800 рублей. Еще у одного из перевозчиков отсутствовали регистрационные документы на автобус. За это предстоит заплатить 500 рублей ООО «ДВ-Автобизнес».

Но это далеко не самая большая провинность. Самый большой штраф по время рейда выписан компании «ДВ-Автобизнес». За отсутствие карты маршрута регулярных перевозок руководству предприятия предстоит раскошелиться на 300 000 рублей.

– Администрация города настоятельно рекомендуют автотранспортным предприятиям неукоснительно соблюдать условия муниципальных контрактов на перевозку пассажиров. В том числе – пункт о внешнем виде водителей. В нем указано, что водитель автобуса должен быть в светлой рубашке и брюках темного цвета. В холодное время возможны джемпер или безрукавка. Вопросы обслуживания пассажиров на общественном транспорте Владивостока находятся на личном контроле главы города Олега Гуменюка, – отметила пресс-служба мэрии Владивостока.