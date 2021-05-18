«Сюда не суйтесь, проезда нет». Популярную дорогу во Владивостоке частично перекрыли

Движение на Толстого частично перекрыто. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Ремонт на коммуникациях в Ленинском районе Владивостока стал причиной частичного перекрытия дороги на улице Толстого. По сообщениям очевидцев, движение ограничено от школы №2 к Толстого, 25. Соответственно нет проезда и к Некрасовским гостинкам, а также на проспект Красоты.

Проезд на Толстого перекрыт. Фото: www.instagram.com/dpskontrol_125rus.

Популярный объезд на Толстого неожиданно оказался закрыт вечером 17 мая. Людям, проживающим поблизости пришлось делать довольно внушительный крюк, чтобы подъехать к своим домам.

– Сюда не суйтесь, проезда нет, все тупят, начинают сдавать задом, разворачиваться, – делятся в популярном автомобильном сообществе края очевидцы.

В администрации города уже отметили, что перекрытие не связано с дорожными работами. Восстановлением коммуникаций занимается «Примводоканал». В 16-17 часов планируется открыть движение. После специалистам предстоит благоустроить участок, уложив новый асфальт.

На проспект Красоты тоже не проехать. Фото: www.instagram.com/dpskontrol_125rus.

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