Дорога будет перекрыта на 2 месяц. Движение машин ограничат из-за ремонта теплотрасс во Владивостоке

Необходимо заменить 200 метров теплотрассы. Фото: Милана СОКОЛ

Во Владивостоке начались ремонтные работы на магистральных тепловых сетях, которые выполняют энергетики Приморских тепловых сетей. 19 мая дорожные работы развернутся на улице Жигура. Об этом мэрия сообщает заранее, чтобы новость не стала для горожан неприятной неожиданностью.

- В связи с проведением работ на участке от дома № 6 по улицу Марченко до дома № 46 по улицу Жигура с 09:00 19 мая до 23:00 14 июля будет временно ограничено движение и парковка транспортных средств, - рассказали в пресс-службе администрации Владивостока.

Специалисты также уточняют, что ремонту в том районе подлежат порядка 200 метров теплотрассы диаметром 820 миллиметров. В связи с этим, энергетики приносят свои извинения жителям Владивостока за предстоящие неудобства. Специалисты отмечают, что приложат все усилия, чтобы ускорить процесс работы.

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