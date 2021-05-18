Владивосток возглавит женщина? Наталья Соколова – первая на очереди

Наталья Соколова. Фото: пресс-служба администрации Владивостока

Исполнять обязанности мэра Владивостока после добровольной отставки Олега Гуменюка будет Наталья Соколова, первый заместитель главы администрации. Если, конечно, нынешний глава – а он еще является главой, пока депутаты городской думы не примут отставку, - если нынешний глава не издаст специального распоряжения по этому поводу.

Напомним, 18 мая Олег Гуменюк написал заявление об отставке. Согласно уставу города, заявление главы города Владивостока об отставке по собственному желанию подается в Думу города Владивостока и отзыву не подлежит. Физически в Думу от Олега Гуменюка никаких бумаг еще не поступало, так что он все еще руководит городом.

Да и прекращение полномочий – это, все-таки, процедура, прописанная законом. Нужно, чтобы депутаты думы на заседании приняли отставку. Так было и с предыдущим мэром Виталием Веркеенко, который сначала в соцсетях написал знаменитое «Честь имею», а потом еще несколько дней руководил городом. В итоге он пришел в Думу, выступил там с прощальными словами перед депутатами, и те приняли отставку. Впрочем, личный визит не требуется, только заявление. После принятия отставки депутаты должны объявить новый конкурс на должность главы администрации города.

Видимо, так будет и с Олегом Гуменюком, но когда? Очередное заседание городской думы запланировано на 27 мая. Возможно, депутаты ради такого случая назначат внеочередное, но пока такое решение даже не рассматривалось. Многие городские депутаты сейчас даже не знают, что мэр уходит. В Думе официально прокомментировали, что "заявление от Олега Гуменюка не поступало".

Кто будет следующий? В случае досрочного прекращения полномочий главы города Владивостока его полномочия временно исполняет первый заместитель (заместитель) главы администрации города Владивостока. Очередность исполнения обязанностей между первыми заместителями, заместителями главы администрации города Владивостока устанавливается главой города Владивостока путем издания распоряжения.

На данный момент у Олега Гуменюка пять заместителей, из них только один «первый». Это Наталья Соколова. И ее назначение не было бы чем-то исключительным, ведь ей уже доводилось «руководить городом» на время отпуска главы. Следовательно, именно она и возглавит город, если к тому времени не появится иные указы. А они, скорее всего, появятся. Наиболее вероятен такой сценарий, что в ближайшее время краевые власти определятся с основным кандидатом в преемники, его же, скорее всего, назначат сначала первым заместителем. Так и было в декабре 2018 года с самим Олегом Гуменюком.

А потом этот кандидат пойдет на конкурс. Напомним, прямые выборы мэра отменены, назначает градоначальника дума через конкурсную процедуру. Кто же будет этот кандидат? Источники называли разные фамилии, но сегодня сошлись на одной – Константин Шестаков, нынешний заместитель председателя правительства Приморского края.