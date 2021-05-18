Настоящий склад боеприпасов нашел уголовный розыск в квартире жителя Приморья

Ранее он уже привлекался к ответственности за незаконный оборот оружия. Фото: УМВД России по Приморскому краю

Сотрудники уголовного розыска наведались в гости к 68-летнему жителю Партизанска в рамках проверки. Оказалось, совсем не зря. В квартире пенсионера нашли склад боеприпасов: 293 патрона, которые являются боеприпасами, две гильзы и предметы, похожие на детали к огнестрельному длинноствольному с нарезным стволом охотничьему оружию. Все это оперативники, разумеется, изъяли.

Чтобы разобраться в обстоятельствах произошедшего, мужчину доставили в отделение полиции. Там и выяснилось, что ранее приморец уже привлекался к ответственности за незаконный оборот оружия. Сам он оказался токарем, мужчина признался, что раньше увлекался изготовлением огнестрелов. Но ничего криминального, только как хобби. На вопросы о боеприпасах, тот пояснил, что получил их в качестве подарка.

- Проведенная судебная баллистическая экспертиза подтвердила, что патроны пригодны для стрельбы. В настоящий момент выполняется комплекс следственных действий, производство судебных экспертиз, направленных на установление всех обстоятельствах произошедшего, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.

В отношении приморца было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов». Пока в отношении мужчины избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Ему грозит до 4 лет лишения свободы.

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