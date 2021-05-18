Больше 700 километров разметок обновят на дорогах Владивостока в 2021 году

Власти назвали улицы, которые первые в списке на обновление. Фото: Администрация Владивостока

Бригады МУП «Содержание городских территорий» продолжают работу по обновлению разметок на улицах Владивостока. Городские власти сообщают, что на сегодняшний день в дальневосточной столице нанесено уже 300 километров сплошных, прерывистых и стоп-линий. Вместе с тем, работники уже обновили больше шести тысяч квадратных метров пешеходных переходов.

- Разметку обновляем преимущественно ночью, чтобы не создавать дополнительных помех движению автотранспорта. Работы проводим практические ежедневно, как только позволяют погодные условия, - прокомментировали на предприятии.

В пресс-службе мэрии назвали адреса, которые оказались первыми на очереди по обновлению переходов и осевых линий разметки. В списке оказались: улицы Маковского, Чкалова, Пушкинская, Светланская, Ивановская, Океанский проспект, Военное Шоссе, проспект 100-летия Владивостока, Партизанский проспект, Народный проспект, трасса Седанка – Патрокл. Стоит отметить, что всего в этом году бригады планируют привести в порядок больше 700 километров дорожных разметок.

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