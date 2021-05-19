Театр абсурда. Известный итальянский сыровар из Владивостока рассказал, как любой может лишиться гражданства РФ

При получении документов возникли непредвиденные проблемы. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Известный во Владивостоке сыровар Марко Мельпиньяно рассказал весьма необычную историю, которая приключилась с его семьей. 6 лет назад флорентиец приехал вместе с женой в Приморье, чтобы развивать бизнес на Дальнем Востоке. Как уверяет сыровар, супруга Роксана здесь родилась, росла и получала все документы, однако спустя 32 года женщина узнала, что свое происхождение и гражданство ей еще предстоит доказать.

О том, как Марко попытался получить гражданство, а в итоге сейчас паспорта может лишиться его жена, итальянец рассказал на личной страничке в социальной сети, с просьбой помочь разобраться в происходящем (орфография и пунктуация автора сохранены – прим. ред.)

«Вы знаете, что я никогда не обсуждал политические темы и чаще всего говорил и продолжаю говорить, что мне нравится в России. Здесь я живу уже 7 лет, у меня здесь родился ребёнок, здесь мое дело и от сюда моя РУССКАЯ жена. Она и я так думали до недавних пор...и смешно и неприятно одновременно. А вот почему... после сбора всех документов на Гражданство и неоднократного заполнения анкеты (все кто хоть раз заполнял анкеты на такие документы знают, что это 9 круг ада) мы со спокойной душой вернулись в УФМС и тут вопрос который мы точно не ожидали:

«А Вы Русская?» «У Вас гражданство РФ?»: спрашивает (как потом выяснилось, очень приятная и отзывчивая) инспектор в то время как перед ней лежит паспорт моей жены (Паспорт гражданина РФ), – делится Марко.

На что нам показалось даже глупым отвечать ведь паспорт РФ говорит о том, что ты Гражданин РФ.....ааааа вот и нет....это не гарантия....особенно если вы родились в СССР и не дай Бог на территории не РСФСР. Как произошло с моей женой. (Почему столько про неё, потому что я должен был подавать документы на гражданство РФ по состоянию в браке с гражданкой РФ) .

Так вот....а следом последовал вопрос: «А где Вы находились на 6 февраля 1992 Года?».… На тот момент ей было 2,8 месяцев....

Уже в этот момент могло все показаться сюрреализмом...32 года человек живет и думает что гражданин РФ, получает документы которые об этом свидетельствуют (казалось бы)...учится в РФ, ходит в садик, работает, в конце концов налоги платит...а тут сюрприз.… Короче: если вы не можете подтвердить факт нахождения на территории РФ на 1992 год 6 февраля (и оба родителя у вас русские так как априори никогда не были гражданами других стран) то вас могут лишить как паспорта так и гражданства!!

Мне отказали в гражданстве РФ так как моя жена оказалась (сама того не зная) НЕ гражданкой России. (С вытекающими последствиями аннулирования паспорта и лишения гражданства) Занавес...аплодисменты...Сюрреализм? Что скажете вы?

Я очень расстроен так как считаю это вопиющей несправедливостью. Про состояние Роксаны даже не буду рассказывать», – подытожил Марко Мельпиньяно.

Своей историей Марко поделился в сети. Фото: marco_melpignano

Производителя сыров знают многие жители Владивостока. Его продукция продается в супермаркетах и вполне может конкурировать с товарами крупных компаний.

Что касается абсурдной на первый взгляд ситуации, подобные случаи действительно случаются. Дело в том, что именно 6 февраля 1992 года в силу вступил закон «О гражданстве РФ». К россиянам отнесли всех, у кого на этот момент была постоянная прописка, а тем, кто не успел о ней позаботиться, приходилось доказывать в миграционке, факт своего проживания в стране. Cтоит отметить, что срок давности для проверки гражданства не установлен, так что в щекотливой ситуации по сути может оказаться практически любой.

«А где находились вы 6 февраля 1992 года?»

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