Бой с тенью и галлюцинациями. Житель Артема и его неадекватное поведение устроили шоу на камеру

По словам очевидцев, мужчина разбил окно в поликлинику и заперся в кабинете. Фото: принтскрин видео.

Занятное видео появилось накануне на просторах интернета. То чувство, когда так много вопросов и так мало ответов. Поведение героя видео, не поддается, пожалуй, никаким логическим законам.

- Сегодня в 04:45 утра неадекватный, возможно под наркотиками, мужчина совершил порчу имущества, разбив урной окно Центра МРТ на улице Партизанская, 12 в Артеме. На видеозаписях видно, как он вошел на территорию Центра со стороны травмпункта, оглядываясь по сторонам. Далее видно, как ему что-то мерещится, он размахивает руками, разговаривая сам с собой. Затем он бежит к входу в клинику, пытается войти в нее, заодно оторвать часть фасада здания... Может, кто узнает этого ночного героя? – пишет автор поста.

Видео набрало уже больше 17 тысяч просмотров. Один из пользователей сети даже смог поделиться деталями случившегося: «По итогу это чудо взломало окно в 1 поликлинике, закрылся в кабинете. Утром его нашли и вызвали полицию». Чем именно закончится эта история - пока неизвестно. «КП-продолжит» следить за развитием событий.

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