Ушлые бизнесмены из Владивостока не доплатили своему сотруднику полмиллиона рублей

Корыстным руководителям грозит до трех лишения свободы. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Следователи Фрунзенского района Владивостока возбудили уголовное дело по статье: «Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы, совершенная из корыстной или иной личной заинтересованности руководителем организации». По данным оперативников, началось все еще в декабре 2019 года. Тогда ушлые предприниматели поняли, что платить заработную плату одному из своих сотрудников совсем не обязательно. По такой схеме они работали полгода. Долг накопился внушительный.

- Руководство Открытого общества с ограниченной ответственностью «Азит Сервис» умышленно, из корыстной или иной личной заинтересованности, полностью не выплатило заработную плату за период работы с декабря 2019 года по июнь 2020 года одному из работников в размере 500 тысяч рублей, чем причинило последнему имущественный вред, - сообщают в СУ СК России по Приморскому краю.

В ведомстве отмечают, что расследование уголовного дела продолжается. Сейчас сотрудники СК намерены установить все обстоятельства произошедшего. Если следствию удастся доказать вину бизнесменов, то им грозит до трех лет лишения свободы или крупный штраф.

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