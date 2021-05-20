Уссурийский хулиган настрелял по окнам на лишение свободы

Приговор суда уже вступил в законную силу. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Суд вынес приговор в отношении жителя Уссурийска, которого признали виновным в совершении преступления. На скамье подсудимых приморец оказался за «Умышленное причинение чужого имущества, совершенное из хулиганских побуждений, общеопасным способом». Следователям удалось доказать, что случилось все еще в марте 2020 года. Тогда дальневосточник находился ночью в селе Кондратеновка, там и начудил на уголовную статью.

- Из хулиганских побуждений он произвел два выстрела из охотничьего ружья в сторону одной из квартир дома, в результате чего повредил пластиковые окно и балконную дверь. Преступными действиями злоумышленник собственнику квартиры причинен ущерб на общую сумму более 26 тысяч рублей, сообщают в пресс-службе прокуратуры Приморского края.

Суд признал хулигана виновным и назначил наказание – 1,5 года лишения свободы в колонии-поселения. В надзорном ведомстве также отмечают, что приговор суда уже вступил в законную силу.

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