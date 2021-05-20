«Ведь эти капитаны - ветераны Великой Отечественной войны»: в Приморье в память о 28 героях установят мемориальную доску

На фотографии дом, на фасаде которого появится памятник. Фото: предоставлено ЦРУ Приморского края.

Жители Владивостока обратились за помощью к Центру управления регионом. Им требовались разъяснения по вопросу установки мемориальной доски в дальневосточной столице. Оказалось, что в доме №15 по Уборевича когда-то жили 28 капитанов дальнего плавания. Многие из них, кстати, были участниками Великой Отечественной войны. Представитель группы активистов обратился к ЦУР, чтобы установить мемориальную доску с именами героев на фасаде дома. На протяжении нескольких лет приморцы подавали список с фамилиями в администрацию, но все тщетно.

- Ведь эти капитаны - ветераны ВОВ. Мы должны помнить, уважать свою историю и людей. Без прошлого - нет настоящего - написал в своем обращении губернатору Константин Фролов, который является правнуком одного из героев.

ЦУР совместно с региональным правительством зафиксировали жалобу горожан и передали ее в мэрию. В итоге специалисты связались с приморцами и дали им подробное разъяснение на счет того, как они могут установить мемориальную доску. Памятник уже согласовали во всех ведомствах. Как сообщили «Комсомолке» в региональном ЦУР, жильцам дома осталось лишь утвердить установку на собрании, а уже в июне доска может появиться на фасаде здания.

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