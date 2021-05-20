Ночь, рельсы и перестрелка. Полицейский пытался остановить драку на ж/д станции в Приморье и получил огнестрельное ранение

Насилие к представителю власти может дорого обойтись. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Случилось все в ночь на 18 мая во время патрулирования на железной станции Дальнереченска. Там сотрудники транспортной полиции пытались остановить драку между молодыми людьми. Если одного участника боев удалось задержать, второй – скрылся под покровом ночи. Но на этом история не закончилась. Во время задержания 28-летний приморец попытался выбраться и ударил полицейского по лицу. Вдруг неожиданно появился второй участник конфликта. Вернулся, да не один, а с травматическим пистолетом. Оперативник сперва предупредил его – сейчас будет предупредительный выстрел, ведь у нарушителя в руках было оружие. В итоге все же пришлось выстрелить, правда, в воздух.

- Проигнорировав требования полицейского, мужчина выстрелил в сторону правоохранителей. Одна из пуль попала в ногу транспортного полицейского. Злоумышленник с места происшествия скрылся. Полицейский доставлен в медицинское учреждение. В настоящее время его жизни и здоровью ничего не угрожает. В течение суток сотрудниками ЛО МВД России на станции Уссурийск нападавший был задержан. Им оказался ранее неоднократно судимый 24-летний житель Дальнереченска, - рассказали в пресс-службе УТ МВД России по ДФО.

В итоге по факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти». 24-летнего подозреваемого заключили под стражу, а в отношении его 28-летнего приятеля пока избрана лишь мера пресечения в виде подписки о невыезде. За применение насилия к представителю власти им грозит до 10 лет лишения свободы.

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