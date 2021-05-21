«Девушка заехала под самосвал». Во Владивостоке большегруз перегородил полдороги, движение встало

Авария стала причиной пробки. Фото: www.instagram.com/dpskontrol_125rus.

Авария с участием двух авто стала причиной пробки в Первореченском районе Владивостока. Большегруз перегородил одну из полос на оживленном перекрестке. Оптимистичности ситуации не добавляет светофор, да и утренний час пик.

Авария случилась при повороте со Снеговой на Выселковую. По словам очевидцев, за рулем легкового авто, которое оказалось вне зоны видимости у водителя самосвала, находилась девушка. Подробности дорожного инцидента сейчас выясняются.

Тем временем на оживленном участке дорог уже собралась внушительная пробка.

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