В Приморье 15-летнюю школьницу убило током

Расследование уголовного дела продолжается. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Шкотовском районе возбуждено уголовное дело по факту смерти ребенка. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Приморскому краю.

Трагедия разыгралась в квартирном доме 19 мая. Там обнаружилось тело 15-летней девочки. По предварительной информации, ребенок погиб из-за удара током.

Следствие предварительно установило, что девочка во время бытовой суеты на кухне дотронулась до электрической печи, после чего последовал смертельный удар током.

Специалисты уже осмотрели место происшествия, а также изъяли плиту. Известно, что около полутора лет назад в доме полностью менялась проводка. Чтобы установить причину удара током, была назначена экспертиза всех бытовых приборов.

Расследование уголовного дела продолжается.

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