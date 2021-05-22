Приморец украл мобильный телефон у подростка

Фото: пресс-служба УМВД России по ПРиморскому краю.

Молодой человек из Приморья украл сотовый телефон у 15-летнего подростка. Об этом в полицию заявила мать потерпевшего, сообщает пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.

Все случилось в Артеме. В дежурную часть отдела МВД России по городу Артему поступило сообщение местной жительницы, что у ее пятнадцатилетнего сына украли телефон стоимость восемь тысяч рублей.

Сотрудники оперативно установили личность подозреваемого. Им оказался 29-летний парень, житель Шкотовского района. Полицейские предполагаемого вора задержали и доставили в отделение.

Уже там задержанный рассказал, что во время распития спиртного на улице увидел мальчика с телефоном в руках. Он попросил у доверчивого школьника телефон, чтобы позвонить. После этого парень просто положил мобильный в карман и ушел.

Мобильный телефон у злоумышленника изъяли и вернули ребенку.

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