Серийный вор автомобильных катализаторов задержан в Приморье

Фото: пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.

Полицейские Хорольского округа задержали подозреваемого в серии краж катализаторов. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.

Жертвами вора стали двое жителей поселка Ярославский 51 и 47 лет, владельцы автомобилей марки Toyota Prius. Они то и обратились с соответствующими заявлениями в полицию.

Специалисты осмотрели место происшествия, изъяли улики и отработали информацию о том, что ко всему случившемуся может быть причастен местный житель – 33-летний парень. Опрос никаких результатов не дал, и злоумышленник едва не вышел сухим из воды. Чуть позже, благодаря грамотным действиям экспертов, доказать виновность мужчины все же удалось. А после он и сам во всем признался.

По данным ведомства, сумма причиненного ущерба составила 120 тысяч рублей. Гражданину предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Расследование продолжается.

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