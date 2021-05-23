«Моя лапушка»: мимишное видео встречи белухи и человека покорило приморцев

Фото: Скриншот из видео, instagram.com/artem.news.plus.

Очередная встреча приморца и белухи попала на видео. Ролик оказался настолько милым, что пользователи Инстаграм просто не смогли сдержать эмоций. Об этом сообщает РИА VladNews.

Все случилось у берегов острова Рикорд. Отдыхающие встретили там крупное млекопитающее. Белуха без страха подплыла к мужчинам и даже дала себя погладить. Приморец, которому удалось прикоснуться «к прекрасному» отвесил столько ласковых слов в адрес кита, что, если не видеть ролика, можно было бы подумать, что общается он со своей возлюбленной.

- Ой ты хорошая, ой ты моя лапушка! Ай лобик какой у тебя, хорошенькая, - приговаривает мужчина.

По сообщению автора видео, особь порядка трех метров оказалась очень приветливой. Да и сам ролик получился очень добрым и мимишным, вызвав положительные эмоции у приморцев.

- Блин, мужчина такой ласковый, прям ми-ми-ми, - пишет на странице в Инстаграм девушка.

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