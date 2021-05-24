«Может кто-то узнает этих людей». В сети разгорелся спор о безнравственном поступке приморской молодежи

Троица попала на камеру. Фото: принтскрин видео.

Весьма спорная ситуация произошла в приморском городе Уссурийск накануне. Оставленный ребенком рядом с рюкзаком и велосипедом телефон исчез, как по мановению волшебной палочки. Расставить все точки над «i» помогла запись видеокамеры, установленной во дворе многоэтажки.

События развивались на улице Муравьева в воскресенье. На кадрах отчетливо видно, как по двору идут трое молодых людей. В какой-то момент девушка замедляет шаг и направляется к чужим вещам, что-то поднимает и уходит. Как оказалось, это как раз был мобильный.

– В 16:30 украли телефон. Просьба, если кто-то узнает этих людей позвонить по телефону 89147129008, – поделились в сети родители пострадавшего.

Мнения подписчиков популярного городского сообщества кардинально разделились.

«Не украли, а нашли. Если бы они к вам в карман залезли или в сумку – это украли», «Какая кража? Это видно на видео? Что-то подошла и подняла. И не невидно что», «Не нужно бросать где попало», – считают одни.

Большая часть респондентов все же встали на защиту ребенка и отметили, порицая подобное поведение. Даже, если телефон лежал рядом с рюкзаком, вполне можно было попытаться найти хозяина, а не присваивать вещь.

«Боже мой, какое у нас дегенеративное общество... И большинство считает, что телефон нашли. В цивилизованных странах оставленную вещь никто не тронет, через сутки можно прийти и забрать на том же месте, где оставили.... А у нас сразу нашли. И большинство считает, что это норма. Страшно, товарищи... За державу обидно», «Дети есть дети. Играет рядом и доверяет всем вокруг, потому что душа добрая, наивная. А такие подростки как эти не ценят ничего!!! Стыд!!!», «Вещь была оставлена в заведомо известном хозяину месте, рядом стоял велосипед, а значит найти владельца было не сложно. Девушка совершила кражу ст.158. УК РФ», – делятся мнениями жители края.

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