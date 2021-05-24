Вооружился молотком и муляжом пистолета. Дерзкое ограбление ювелирки случилось в Приморье

Молодой человек решил разбогатеть, ограбив ювелирный магазин. Фото: пресс-служба МО МВД России «Дальнегорский».

В Приморском крае полицейские вышли на след преступника, который ограбил ювелирный магазин. Молодой человек в маске и перчатках наведался в торговую точку с муляжом пистолета и молотком. Ударив продавца, преступник разбил витрины, забрал часть украшений и деньги из кассы.

Сообщение о краже на улице Лермонтова в Пластуне поступило от 72-летней хозяйки помещения, в котором располагается ювелирный магазин. На место ЧП приехала следственно-оперативная группа. Полицейские поговорили с продавцом. Женщина 1995 года рождения рассказала, что перед закрытием зашел мужчина с рюкзаком, в маске и перчатках, ударил ее забрал часть драгоценностей из витрины и 30 000 рублей из кассы. Общая стоимость похищенного превысила 3 миллиона рублей.

Грабитель разбил витрины. Фото: пресс-служба МО МВД России «Дальнегорский».

Задержать подозреваемого удалось во время оперативно-розыскных мероприятий. 21-летний житель Владивостока в полицейском участке дал признательные показания.

– Следственным подразделением МО МВД России «Дальнегорский» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации (Разбой). Санкция статьи предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок до десяти лет. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, – отметила руководитель пресс-службы УМВД России по Приморскому краю Ирина Сырова.

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