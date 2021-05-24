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Общество24 мая 2021 8:20

Во Владивостоке иностранец отделался штрафом за поддельные права

Мужчина не учился в автошколе, а попросту купил водительское удостоверение с рук
Ярослав ЮРИН
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У гостя Приморья оказались поддельные права.

У гостя Приморья оказались поддельные права.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Во Владивостоке осудили иностранца за использование поддельных прав. Нерадивый автомобилист попался в поле зрения правоохранителей в самом центре Владивостока. Как оказалось, водитель не проходил обучение в автошколе, купив права у незнакомца.

Заключение эксперта подтвердило, что права – поддельные. Во время рассмотрения уголовного дела мужчина признал свою вину и раскаялся в содеянном. Суд также подтвердил виновность нарушителя. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Приморского края, иностранец получил наказание в виде штрафа в размере 10 тыс. рублей.

Приговор в законную силу еще не вступил.

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