Во Владивостоке иностранец отделался штрафом за поддельные права

У гостя Приморья оказались поддельные права. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Во Владивостоке осудили иностранца за использование поддельных прав. Нерадивый автомобилист попался в поле зрения правоохранителей в самом центре Владивостока. Как оказалось, водитель не проходил обучение в автошколе, купив права у незнакомца.

Заключение эксперта подтвердило, что права – поддельные. Во время рассмотрения уголовного дела мужчина признал свою вину и раскаялся в содеянном. Суд также подтвердил виновность нарушителя. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Приморского края, иностранец получил наказание в виде штрафа в размере 10 тыс. рублей.

Приговор в законную силу еще не вступил.

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