Любимая многими достопримечательность во Владивостоке превращается в руины

Жители переживают, что популярное место для фотосъемок вскоре исчезнет. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Загадочный купол на Монастырской сопке, который так и манит к себе туристов и фотографов, разваливается на глазах, сообщает «КП-Владивосток» со ссылкой на РИА VladNews. Обеспокоенные жители края поделились впечатляющими кадрами в сети, показав, в каком состоянии сейчас находится достопримечательность.

Геошар уже давно стал популярной локацией для фотосессий. Фото: www.instagram.com/irecommend_vdk.

Радиопрозрачный купол на Монастырской сопке – остался от дивизиона ЗРК С-125 малого радиуса действия, который стоял на вооружении СССР. Сам купол служил защитой антенных систем от непогоды. Теперь это скорее декоративный объект для фотоссесий, от былого военного прошлого не осталось и следа. Строение сильно обветшало. Неравнодушные жители края переживает, что купол разрушится до конца.

Неравнодушные горожане стараются облагородить популярное место. Фото: www.instagram.com/irecommend_vdk.

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