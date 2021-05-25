Как вам такое комбо, кто повторит? Красотки из Владивостока и Хабаровска поразили соцсети

Многие могут позавидовать такой спортивной форме. Фото: принтскрин видео.

«Комсомолки», спортсменки и просто красавицы поразили приморцев своими акробатическими этюдами на турниках. Видео с тренировки спортсменок на главной набережной города взорвало соцсети, за пару часов кадры посмотрели около 50 000 человек. Корреспондент «КП-Владивосток» пообщалась с одной из участниц перфоманса и узнала, откуда же у девушек такие таланты.

– Занималась с детства цирковым искусством, потом 4 года пилонного спорта и воздушной акробатики, а сейчас занимаюсь с ребятами в акробатическом зале и часто тренируемся на улице. Разные направления – акробатика, растяжка, воркаут, прыжки в воду также со скал, например. Я тренирую детей и взрослых, – поделилась Евгения Буянова.

Компанию девушке составили гостьи из Хабаровска, которые приезжали на соревнования по пилонному и воздушному спорту. По словам Жени, девчонки – чемпионки Дальнего Востока.

Небольшой этюд девушек на набережной Спортивной гавани не оставил равнодушным пользователей сети.

«Везде бы по районам спортивные площадки поставили, может и больше бы народу занималось. Девочки умницы», «Умнички какие... приятно смотреть», «Волочкова нервно курит», «Как приятно видеть такую молодежь», – делятся приморцы.

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