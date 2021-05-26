Нет точечной застройке. Во Владивостоке вместо трех высоток и пустыря может появиться сквер и детский сад

Горожане просят остановить застройку и создать сквер на пустыре. Фото: Олег ЗОЛОТО

Жители Эгершельда уже долгое время пытаются отстоять территорию на месте бывшего завода «Металлист» во Владивостоке. Завод ликвидировали еще в 2007 году. На освободившемся участки планировалось детский сад, но спустя какое-то время землю отдали в частные руки и китайская компания огласила планы о постройке здесь высоток. Губернатор Приморского края рассказал, что правительство старается сейчас решить вопрос в пользу обычных жителей.

Вопрос о судьбе пустыря, который сейчас огорожен забором, после ежегодного отчета главы края перед Заксобранием Приморья, задал один из депутат партии КПРФ Анатолий Долгачев.

– Раннее здесь планировали построить детский сад, но теперь тут пустырь, огороженный забором. Люди просят создать тут парк, собрали подписи за этот проект, тем более, что рядом проходит туристический маршрут “Тропа здоровья”, – поделился депутат.

Жители района закидывают жалобами всевозможные инстанции и собрали подписи «ЗА» строительства сада и благоустройство территории. Губернатор Приморья в свою очередь отметил, что осведомлен о ситуации. Несмотря на то, что участок сейчас находится в частной собственности, власти намерены изменить ситуацию и вместо точечной застройки пойти на встречу горожанам.

– Инвестор рассматривал вопрос о строительстве трех высотных домов, что обеспечит нагрузку на дорогу, также территория лишится парковой зоны. Поэтому исходя из обращений граждан и учитывая тот факт, что это элемент точечной застройки в исторической части города, мы готовим изменения в план застройки и надеемся, что он пройдет все процедуры, – рассказал Олег Кожемяко.

В правительстве должны подготовить все необходимые документы до 15 июня.