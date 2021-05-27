Названо имя нового прокурора Приморского края

На снимке сам прокурор. Фото: Прокуратура Приморского края

В Приморском край назначили нового прокурора. Как оказалось, главой надзорного ведомства стал Сергей Столяров, который ранее отвечал за прокуратуру Новгородской области.

- Указом Президента Российской Федерации от 26.05.2021 N 318 прокурором Приморского края назначен государственный советник юстиции 3 класса Столяров Сергей Александрович, - сообщают в пресс-службе прокуратуру Приморского края.

В ведомстве отмечают, что Сергей Александрович, родился в 1977 году в Орле. В родном городе он окончил юридический институт МВД. Службу в органах внутренних дел он проходил с 1994 по 1998 годы, потом пошел работать следователем в прокуратуру Хотынецкого района. Уже спустя несколько лет стал заместителем прокурора Карачевского района Брянской области. В этой должности он пробыл вплоть до 2005 года.

Послужной список Сергея Столярова богат постами и в столице: прокурор 3 отдела управления прокуратуры Москвы по надзору за процессуальной деятельностью органов внутренних дел и юстиции, заместитель Преображенского межрайонного прокурора Москвы, начальник 3 отдела управления и начальника управления по надзору за процессуальной деятельностью органов внутренних дел и юстиции прокуратуры Москвы. В период с 2017 по 2019 годы он был заместителем прокурора в Новгородской области.

За плечами у Сергея Столярова знак «Почетный работник прокуратуры Российской Федерации» и знак отличия «За верность закону» 2 степени. Известно, что он женат и вместе с супругой воспитывает троих детей.

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