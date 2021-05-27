Фуникулер во Владивостоке закрывается на ремонт

Рассказываем, сколько продлится ремонт. Фото: Евгений Кулешов/администрация Владивостока

Пресс-служба администрации Владивостока со ссылкой на ОАО «Электрический транспорт» сообщает о том, что городской фуникулер закрывается на ремонт. Притом, совсем скоро. Работы начнутся уже 1 июня и продлятся вплоть до 30 числа.

- Здесь пройдут ежегодные профилактические работы и техническое освидетельствование рельсового пути и оборудования, - сообщили в дирекции фуникулера.

Вместе с тем, жителей и гостей дальневосточной столицы просят с пониманием отнестись к предстоящим временным неудобствам. Тем более, что от ремонтных мероприятий зависит дальнейшее качество работы самого фуникулера.

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