Осужденный Игорь Пушкарев пополнил бюджет Владивостока почти на 144 миллиона рублей

О денежном пополнении от экс-мэра стало известно 27 мая. Фото: Сергей БАЛАНОВ

Информация о том, что осужденный за коррупцию экс-мэр Игорь Пушкарев, пополнил бюджет города, появилась в четверг, 27 мая. Об этом сообщили на заседании по бюджету в думе города. Как рассказали корреспонденту «КП-Владивосток» в самой думе, казна дальневосточной столицы обогатилась на 143,6 миллиона рублей. Так Пушкарев исполнил судебное решение по уголовному делу.

Напомним, что бывший мэр Владивостока Игорь Пушкарев выслушал приговор в Тверском районном суде Москвы. На скамье подсудимых он оказался за коррупцию. Позже суд признает его виновным в злоупотреблении должностными полномочиями и назначит суровое наказание – 15 лет лишения свободы. Вместе с тем, по решению представителя Фемиды он должен заплатить штраф в размере 500 миллионов рублей.

Известно, что 144 миллиона, поступившие в бюджет по решению суда от Пушкарева, пойдут на благоустройство дальневосточной столицы.

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