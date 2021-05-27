«Под фуру лег добровольно»: жесткое ДТП с микроавтобуса едва не обернулось трагедией в центре Владивостока

На месте ЧП работали пожарные. Фото: Комсомольская правда

Жесткое ДТП случилось в районе улицы Светланская в четверг, 27 мая. Участниками аварии, по информации РИА «VladNews», стали микроавтобус и фура. Первый при повороте налево врезался во вторую машину. На некоторое время из-за происшествия движение по этой улице было затруднено, образовалась пробка. Ситуация усугублялась еще и тем, что удар в результате ДТП пришелся на бензобак большегруза. Так топливо разлилось на проезжую часть.

Фотографии с места события вызвали резонанс в сети. Большая часть писала в комментариях, что разлившееся топливо могло стать причиной трагедии. Были среди обсуждений и те, кто осуждал волевое решение микроавтобуса «добровольно ложиться под фуру».

Стоит отметить, что на место происшествия выезжали пожарные, которые смыли бензин с дороги. К счастью, информации о том, что кто-то пострадал в результате аварии, нет.

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