Во Владивостока возведут новую подпорную стену, прошлый подрядчик не справился с работой

Рабочим предстоит до конца лета возвести подпорную стену. Фото: Артем КИЛЬКИН

Во Владивостоке до конца лета должна появиться подпорная стена неподалеку от школы №22 на Светланской, 207. Как стало известно, администрация города подпишет контракт на выполнение работ с новым подрядчиком, так как прошлый исполнитель с заданием не справился.

Согласно контракту, ремонт подпорной стены на Светланской должен закончится 30 августа. За это время специалистам предстоит залить фундамент и возвести опорную конструкцию. По завершению строительных работ также необходимо облагородить территорию. Прошлый подряд – компания «Прайд» попала в реестр недобросовестных поставщиков из-за сорванных сроков контракта.

Как рассказали специалисты управления дорог и благоустройства администрации Владивостока, комплексный ремонт подпорных стен сейчас проходит сразу по нескольким адресам: на Окатовой, 18, Володарского, 8, Ладыгина, 17 – 19а, проспекте Красного Знамени, 45 и Зои Космодемьянской, 7. В ближайшие дни подрядчики приступят к возведению опорных конструкций по обеим сторонам дороги на улице Олега Кошевого.

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