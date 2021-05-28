«Ох, хорошая подстава, специально газку прибавил»: момент ДТП во Владивостоке попал на видео

Спорное ДТП в районе Второй речки. Фото: www.instagram.com/dps_vl.

Банальная невнимательность, незнание правил дорожного движения или намеренная подстава? Пользователи сети гадают, просматривая кадры с видеорегистратора одного из участников аварии, что это было и, кого признают виновным.

История развернулась на кольце Багратиона. На кадрах отчетливо видно, как обе машину заезжают на перекресток с круговым движением. Та, в которой установлен регистратор, едет в крайне правой полосе, второе такси двигается по внутреннему радиуса кольца. В какой-то момент водитель белого седана решает резко повернуть и буквально таранит оппонента.

Итогом столь необдуманного, или, как многие считают наоборот спланированного поступка, стали две разбитые машины, потраченные нервы и время. Рассудить спорное ДТП с двумя перевозчиками пытаются пользователи сети.

«Въезд на перекресток с круговым движением с любой полосы, а выезд с крайней правой. Учите ПДД», «Ох, хорошая подстава, конечно, ну очень хорошая», «Еще и газку поддал в последний момент», «Тот, что с регистратором уверенно едет по кольцу, потому что второй должен был ехать по кругу, согласно занятому положению, а не резко выезжать с него, с нарушениями. Не прав – получай в бочину», «Человек специально съезжает с крайне левой полосы, не смотрит направо. Второй с региком спокойно едет по кольцу по крайне правой полосе и не ожидает что осел поедет прямо, нормальные водители уступают в такой ситуации, ибо знают, что приоритет у того, кто справа», – высказываются подписчики популярного автомобильного сообщества края.

Автомобилисты не поделили проезд в районе Второй речки. Фото: www.instagram.com/dps_vl.

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