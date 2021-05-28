«Может родители узнаю своих детей?»: происки детворы доставляют большие неудобства взрослым жителям Владивостока

Очевидцы успели запечатлеть убегающих ребят. Фото: принтскрин видео.

Жители Первомайского района Владивостока пожаловались в сети на детвору. Поступки ребят сильно разгневали взрослых. Как уверяют очевидцы, мальчишки то и дело выкручивают колпачки с колес. В этот раз злодеяние удалось заснять.

– Может родители узнают своих детей? По улице Гризодубовой, 39 скручивают каждый день колпачки с колес припаркованных авто, – рассказали в интернете местные жители.

Забава, известная многим мальчишкам еще с 90-х, как оказалось, не забыта и сейчас. Что касается автомобилистов, их гнев вполне понятен и обоснован. Покупать каждый день новые колпачки, а, если не повезло, то сразу на все четыре колеса – дело довольно затратное.

«Пока воровская масть на фарте, только на камерах светится», «Колпачков жалко?», «1500 рублей жалко», «1992-1994 годы это у меня была основная статья доходов: шильдики и колпачки», «А каникулы ещё не начались.. то ли еще от безделья будет...», «Это бизнес, ничего личного», «одни работают, другие воруют. Кому-то из них в итоге не повезет», – делятся мнениями в интернете жители края.

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