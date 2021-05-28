Пока все спят, дороги Владивостока становятся ровнее

Работы по асфальтированию улиц длятся до самого утра. Фото: Руслан Новиков

Поздно вечером, когда дороги Владивостока пустеют, чтобы никому не мешать, заступают на свою сложную вахту сотрудники городского дорожного хозяйства. В короткие сроки надо успеть уложить сотни тонн нового асфальта, нанести километры новой разметки, чтобы наутро горожане ехали уже по обновленным улицам и ничего не мешало и не портило настроения.

Как видим, с этой нелегкой задачей владивостокские дорожники сейчас справляются. На этой неделе сотрудники предприятия «Содержание городских территорий» (СГТ) уложили 400 тонн асфальта на улице Гоголя и подготовили дорожные карты под асфальтирование на проспекте Красного Знамени. Работа кипела с вечера и до раннего утра.

Местами старое покрытие слишком повреждено, его приходится полностью снимать. Зато наутро автолюбители наслаждаются новым, идеально ровным асфальтом.

- Ремонт одной улицы занимает несколько дней. Сначала снимаем старое покрытие, после чего готовим участки и асфальтируем их. Укладку проводим большими картами, – прокомментировал Константин Павлюкевич, руководитель отдела ремонта дорог муниципального предприятия.

Ежегодно в приморской столице обновляются сотни километров разметки. Фото: Руслан Новиков

Тем временем другие бригады продолжают обновлять дорожную разметку. В приоритете – пешеходные переходы.

Эту работу тоже выполняют ночью, причем каждую ночь, если позволяет погода. Рабочие обновляют бело-желтые линии на переходах, сплошные, прерывистые, стоп-линии, зебры и другие виды разметки. На этой неделе бригады СГТ наносили осевые линии разметки на улице Русской, а на Постышева и Шилкинской обновляли зебры.

В этом году во Владивостоке обновили уже более 300 километров осевых линий и более 6 тысяч квадратных метров переходов. Всего же предстоит нанести более 700 километров разметки.