Энергетики ДРСК ведут реконструкцию электрических сетей в населенных пунктах Приморья

Приморские электрические сети (филиал АО «ДРСК», входит в Группу РусГидро) проводят работы по реконструкции электрических сетей 0,4-6-10 кВ в населенных пунктах южного Приморья. Модернизация энергообъектов идет в рамках программы «Модернизация и реконструкция электросетевого комплекса Приморского края» (МиРЭК).

Энергетики филиала уже завершили реконструкцию трех линий электропередачи 0,4 кВ в п. Кипарисово и с. Раздольное Надеждинского района. Завершаются работы в п. Рыбачий полуострова Песчаный. Кроме этого, строительно-монтажные работы ведутся в ЗАТО Фокино, г. Партизанске и с. Углекаменск Партизанского городского округа, в п. Шкотово, Смоляниново и с. Романовка Шкотовского района, а также п. Витязь, с. Цуканово и Гвоздево Хасанского района. В этих населенных пунктах Приморские электрические сети меняют опоры, производят замену провода.

Также после завершения организационного этапа энергетики приступят к реконструкции распределительных сетей в п. Кневичи Артёмовского городского округа, п. Оленевод, Соловей ключ и Ключевое Надеждинского района.

Всего в 2021 году в Приморских электрических сетях планируется выполнить более 200 мероприятий по реконструкции электрических сетей 0,4 – 6 - 10 кВ в населенных пунктах на юге Приморья.

Напомним, что в 2021 году приморский филиал ДРСК реализуют первый этап программы Модернизации и реконструкции электросетевого комплекса Приморского края, рассчитанной на пять лет. Программа была разработана осенью 2020 года. Ее целью является восстановление надежной работы энергообъектов южных районов региона, наиболее пострадавших осенью 2020 года от тайфунов Майсак, Хайшен и ледяного дождя, которые привели к серьезным повреждениям энергообъектов.

Программой МиРЭК предусмотрено также оснащение приморского филиала ДРСК генераторными установками, дополнительной спецтехникой, оборудованием и материалами. Это позволит увеличить объем ремонтных работ, выполняемых силами специалистов филиала. Результатом реализации программы станет повышение качества и надежности электроснабжения потребителей региона и снижение аварийности в электрических сетях.