Приморские дороги в центре внимания жителей края

Современные люди всегда в движении. Работа, отпуск, гости – мы все время куда-нибудь едем. Наверное, поэтому дороги и все, что с ними связано, волнует людей больше всего, и Приморский край здесь не исключение. Статистика обращений, которые фиксирует Центр управления регионом (ЦУР) и правительство Приморского края, вот уже полгода показывает, что дороги для жителей Приморья – одна из основных проблем

Последние оперативно отработанные жалобы по дорогам поступили в ЦУР из села Халкидон Черниговского района и поселка Смоляниново Шкотовского района.

В социальные сети губернатора Приморья обратилась женщина с просьбой привести в порядок дорогу, которая сильно испортилась после проезда по ней военной техники. Жительница Халкидона также сообщила о забитых мусором канавах вдоль разбитой трассы, жалуясь, что из-за этого «не уходит вода».

В Смоляниново же проблема касалась не столько самой дороги, сколько ее освещения в людном месте. В обращении житель района рассказал, что часто ездит через поселок по новому мосту, где установлены фонари, которые ни разу не включались. «Там находится пешеходный переход, и ночью вообще ничего и никого не видно, особенно если идет встречный транспорт», - написал мужчина.

Оба сообщения были зафиксированы ЦУР и правительством Приморского края и направлены в Министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморья. В итоге освещение на мосту в Смоляниново было включено практически сразу, а на ремонт дороги в Халкидон отправили грейдер и специалистов дорожного хозяйства для расчистки кюветов вдоль дорог.

Напомним, что свое обращение вы можете оставить:

- на странице @tsur25 во ВКонтакте и @tsur_25 Instagram;

- на страницах региональных и муниципальных органов власти, в том числе, Правительства и губернатора Приморья: виджет «ГОСУСЛУГИ. Решаем вместе.

- на сайте или в приложении «ГОСУСЛУГИ. Жалобы»;

- на сайте или в приложении «Сделай Приморье лучше».