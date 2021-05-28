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Общество28 мая 2021 7:57

Прививка во время прогулки. В Выходные в самом центре Владивостока откроется мобильный пункт вакцинации

Желающие смогут бесплатно привиться от коронавируса на набережной Спортивной гавани
Милана СОКОЛМилана СОКОЛ
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Желающие могут абсолютно бесплатно привиться от коронавируса.

Желающие могут абсолютно бесплатно привиться от коронавируса.

Фото: Милана СОКОЛ

Мобильный пункт вакцинации в предстоящие выходные откроется на набережной Спортивной гавани во Владивостоке. Желающих защититься от коронавируса здесь будут ждать медики городской поликлиники №9.

В субботу и воскресенье мобильный пункт будет работать с 12:00 до 17:00 в районе дома №2а на улице Батаренйая, неподалеку от «Олимпийца». Как сообщила пресс-служба администрации Владивостока, для прививок выделена вакцина «ЭпиВакКорона». С собой необходимо взять паспорт и СНИЛС. Уже на месте специалисты расскажут о месте и сроках повторной вакцинации.

Стоит отметить, что на сегодняшний день во Владивостоке поставить прививку от коронавируса можно по 29 адресам. Часть пунктов работают в поликлиниках, другие – считаются мобильными, они открыты в популярных торговых центрах. Напомним, прививочный пункт работает и в здании правительства Приморского края, пройти вакцинацию здесь можно до 4 июня с 9:00 до 18:00.

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