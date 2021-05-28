Афера века: житель Приморья угнал и разобрал чужую машину, чтобы починить свою

Это все, что осталось от машины. Фото: пресс-служба МО МВД России «Кавалеровский».

Весьма необычное преступление раскрыли полицейские Приморья. Служители порядка нашли угнанный автомобиль, который должен был послужить донором запчастей для другой машины. Теперь предприимчивому любителю чужого имущества грозит до шести лет лишения свободы и штраф.

Инцидент произошел в поселке Ольга. 41-летний пострадавший рассказал, что его знакомый оставил ему на договорной основе микроавтобус для занятий предпринимательской деятельностью. Однако машину попросту угнали. Сам собственник Toyota Hiace, проживающий в Уссурийске, оценил потерю «кормилицы» в 538 560 рублей.

Выйти на след преступника удалось сотрудникам уголовного розыска. Подозреваемым оказался 26-летний ранее не судимый мужчина. Полицейские нашли Hiace на территории гаража частного домовладения его родственника. Правда машина уже была распилена и разобрана по запчастям. В полицейском участке мужчина признался, что надеялся с помощью этой машины починить свой микроавтобус аналогичной марки.

По сообщению пресс-службы МО МВД России «Кавалеровский», по факту угона машины возбуждено уголовное дело. Подозреваемый сейчас находится под подпиской о невыезде.

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