Даже смерть не помеха. В Приморье, взятый мужчиной в банке кредит, перешел на его семилетнюю дочь

Финансовые обязательства перед банком легли на плечи родственников после смерти заемщика. Фото: Артем КИЛЬКИН

Почти 200 тысяч рублей оказались должны банку родственники умершего мужчины. В число ответчиков попала и 7-летняя дочь умершего, которая в числе прочих является наследницей его состояния. Родственники попытались доказать свою правоту через суд, но инстанция встала на сторону банка, сообщают «КП-Владивосток» со ссылкой на «Золотой мост».

История началась еще 26 мая 2016 года, когда житель Лесозаводска взял кредит на 225 тысяч рублей в одном из банков. Деньги были выданы на пять лет под 29,4% годовых. Казалось бы, сумма подъемная и мужчина надеялся, что справится с обязательствами перед кредитной организацией. Мужчина начал платить, но в марте 2017 скончался, успев вернуть банку лишь 33 тысячи рублей.

Неоплаченная часть, а это почти 200 тысяч, зависла мертвым грузом. Представители банка заявили в суде, что всячески пытались договориться с родней погибшего, чтобы те выплатили кредит и набежавшие проценты. Родственники в свою очередь заверили, что никаких переговоров не было, да и банк уже проворонил срок исковой давности.

Юристы кредитной организации , ссылаясь на открытые источники, указали, что у заемщика в Лесозаводске осталась ¼ дома, а общая стоимость жилища составляет 1,3 миллионов рублей. Примечательно, что в число ответчиков, правда с участием взрослого представителя, попала 7-летняя дочурка мужчины.

Изучив все материалы дела, Лесозаводский районный суд зимой постановил взыскать с наследников в пользу банка 192 тысячи рублей. Близкие погибшего попытались опротестовать решение, однако Приморский краевой суд оставил его без изменения.

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