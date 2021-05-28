Владивосток
Еще
Радио
Владивосток
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Владивосток
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество28 мая 2021 9:24

Даже смерть не помеха. В Приморье, взятый мужчиной в банке кредит, перешел на его семилетнюю дочь

Родственники умершего пытались через суды доказать незаконность решения
Милана СОКОЛМилана СОКОЛ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Финансовые обязательства перед банком легли на плечи родственников после смерти заемщика.

Финансовые обязательства перед банком легли на плечи родственников после смерти заемщика.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Почти 200 тысяч рублей оказались должны банку родственники умершего мужчины. В число ответчиков попала и 7-летняя дочь умершего, которая в числе прочих является наследницей его состояния. Родственники попытались доказать свою правоту через суд, но инстанция встала на сторону банка, сообщают «КП-Владивосток» со ссылкой на «Золотой мост».

История началась еще 26 мая 2016 года, когда житель Лесозаводска взял кредит на 225 тысяч рублей в одном из банков. Деньги были выданы на пять лет под 29,4% годовых. Казалось бы, сумма подъемная и мужчина надеялся, что справится с обязательствами перед кредитной организацией. Мужчина начал платить, но в марте 2017 скончался, успев вернуть банку лишь 33 тысячи рублей.

Неоплаченная часть, а это почти 200 тысяч, зависла мертвым грузом. Представители банка заявили в суде, что всячески пытались договориться с родней погибшего, чтобы те выплатили кредит и набежавшие проценты. Родственники в свою очередь заверили, что никаких переговоров не было, да и банк уже проворонил срок исковой давности.

Юристы кредитной организации , ссылаясь на открытые источники, указали, что у заемщика в Лесозаводске осталась ¼ дома, а общая стоимость жилища составляет 1,3 миллионов рублей. Примечательно, что в число ответчиков, правда с участием взрослого представителя, попала 7-летняя дочурка мужчины.

Изучив все материалы дела, Лесозаводский районный суд зимой постановил взыскать с наследников в пользу банка 192 тысячи рублей. Близкие погибшего попытались опротестовать решение, однако Приморский краевой суд оставил его без изменения.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14