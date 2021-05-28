В Приморском крае 30 мая откроются 260 избирательных участков

Региональное отделение партии «Единая Россия» приступило к выдаче бюллетеней для предварительного голосования. Они будут доставлены до каждого из 260 избирательных участков, которые откроются на территориях Приморского края в воскресенье, 30 мая, в 8 часов утра.

Напомним, в этом году первичные партийные выборы «Единой России» проходят по смешанной системе – начиная с 24 мая избиратели голосуют в электронном формате, регистрируясь на сайте PG.ER.RU, а в последний день голосования процедура проходит еще и в традиционной форме – на очных избирательных участках.

Как рассказала член оргкомитета по ПГ, председатель Приморской организации профсоюза работников торговли Марина Семенова, на счетные участки будет доставлено почти 1 млн 200 тысяч бюллетеней со списками кандидатов.

«В Приморском крае два вида голосования: избиратели могут проголосовать через Госуслуги – те, кто авторизирован, может зайти со смартфона в любой момент, когда удобно. Тех, кто привык по старинке голосовать, ждем на избирательных участках 30 мая», - сообщила Семенова.

Добавим, что за прошедшие четыре дня к процедуре партийных выборов присоединились более 30 тысяч человек – это порядка 60% жителей края, зарегистрированных на сайте PG.ER.RU.

Напомним, по итогам недели предварительного голосования жителям региона предстоит определить, кто из кандидатов представит «Единую Россию» на выборах в Государственную Думу и Законодательное Собрание края в сентябре 2021 года.