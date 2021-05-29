Отдых на природе сегодня может быть испорчен: синоптики Приморья озвучили неблагоприятный прогноз

На погоду в Приморье оказывает влияние циклон Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Синоптики портала "Примпогода" опубликовали прогноз погоды на сегодня, 29 мая. По данным специалистов, на погоду в Приморье оказывает влияние циклон: на небе отмечается облачность, местами идет небольшой и умеренный дождь. Последний, к слову, особенно сильный на востоке края. Умеренный и местами сильный ветер берет направления с востока и северо-востока. Температура воздуха +6...+20 градусов.

Во Владивостоке существенных осадков в течение суток не ожидается, однако отдыху на природе может помешать северо-западный ветер, который, как уточняют эксперты, во второй половине дня значительно усилится. На небе фиксируется облачность с прояснениями. Температура воздуха 17...19 градусов со знаком "плюс".

Как и в дальневосточной столице, в Уссурийске существенных осадков не выпадет, но ожидается сильный ветер во второй половине дня. На небе отмечается переменная облачность. Температура воздуха 18...20 градусов выше ноля.

В Находке облачно с прояснениями, небольшой дождь. Ветер северо-западный слабый до умеренного, во второй половине умеренный до сильного. Температура воздуха +16...+18 градусов.

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