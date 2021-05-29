Водитель выехал на встречку: серьезное лобовое ДТП произошло в Приморье

В пригороде Артема произошло серьезное лобовое ДТП. Скрин из видео: dps_vl

В социальных сетях появились кадры лобового ДТП, зафиксированные видеорегистратором очевидцев. Авария произошла в пригороде Артёма вчера вечером, 28 мая.

Судя по опубликованному видео, водитель автомашины Honda Fit не успел среагировать на торможение впереди движущихся транспортных средств, и, решив избежать столкновения, выехал на встречную полосу движения. В итоге "хонда" встретилась "лбом" с другим автомобилем. Виновник происшествия в результате удара также задел автомобиль Toyota Mark X.

В результате лобового ДТП автомобили получили серьёзные механические повреждения.

В настоящее время подробности произошедшего устанавливаются.

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