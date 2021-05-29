Росгвардейцы застали водителя грузовика в Приморье за постыдными действиями

Наряд сотрудников находился на маршруте патрулирования в районе улицы Лиманной в поселке Трудовое. Фото: Пресс-служба Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Приморскому краю

Росгвардейцы в Приморье предотвратили кощунственный выброс горы мусора в море. Как сообщили в пресс-службе вневедомственной охраны, наряд сотрудников находился на маршруте патрулирования в районе улицы Лиманной в поселке Трудовое. Во время несения службы они обратили внимание на грузовик марки Hino: транспорт был до бортов загружен строительным мусором. И все бы ничего, если бы в какой-то момент водитель машины не сбросил весь свой груз в море.

Сотрудники Росгвардии зафиксировали правонарушение и потребовали от мужчины собрать мусор. Так, 33-летний водитель вызвал на место экскаватор и загрузил строительные отходы обратно в грузовик.

Водитель грузовика выкинул отходы в море. Фото: пресс-служба Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Приморскому краю

Материал о сбросе мусора в неположенном месте сотрудники вневедомственной охраны передали полиции для дальнейшего разбирательства.

В социальных сетях местные жители возмутились поведением водителя грузовика и даже потребовали опубликовать его фотографию, чтобы "знать героя в лицо".

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