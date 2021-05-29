Жительницу Владивостока похитили двое мужчин, один из них насиловал, избивал и вымогал деньги

Жительницу Владивостока похитили двое мужчин. Фото: pixabay.com

Ужасающий случай произошел чуть больше недели назад во Владивостоке. Двое мужчин покараулили около дома по улице Раевского женщину и, распылив ей в лицо содержимое газового баллончика, засунули в автомобиль и связали. Вместе со своей жертвой похитители отправились в безлюдное место.

Один из мужчин - бывший сожитель потерпевшей. Именно он, зная о том, что ему никто не может помешать, начал жестко избивать похищенную женщину, требуя денег. Одних побоев этому... представителю мужского пола оказалось недостаточно. Как отмечает следствие, в отношении женщины он также совершал насильственные действия сексуального характера.

- Потерпевшая, испытывая физическую боль и нравственные страдания, согласилась передать деньги за проданную машину, - рассказали представители СУ СК РФ по Приморскому краю.

В ведомстве отмечают, что сотрудниками уже были проведены следственно-оперативные мероприятия. По подозрению в совершении преступления задержан бывший сожитель потерпевшей. В его квартире проведен обыск, не требующий отлагательств. Второй мужчина также задержан.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных п.п. «а, г, з» ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека группой лиц по предварительному сговору, с применением предметов, используемых в качестве оружия, из корыстных побуждений), п. «в» ч. 2 ст. 163 УК РФ (вымогательство), п. «б» ч. 2 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера).

Расследование уголовного дела продолжается, решается вопрос об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения в виде заключения под стражу.